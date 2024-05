Pogačar vystrašil šprintérov. Víťaz hovorí o najťažšom triumfe kariéry

"Je to najťažšie víťazstvo kariéry. Záver bol mimoriadne tvrdý, posledný kilometer som neustále hľadal dobrú pozíciu. Uvidel som tam medzeru a vedel som, že musím ísť. Som veľmi šťastný, že som vyhral," tešil sa v cieli.

V špurte 166 km dlhej etapy z Novary do Fossana zdolal domáceho Jonathana Milana z Lidlu-Trek i tretieho Biniama Girmaya z Intermarché - Wanty.

Vzápätí sa však vrátil do pelotónu a všetko smerovalo k šprintérskemu dojazdu.

Jeho hlavný súper v celkovom poradí Geraint Thomas si ho strážil. Táto dvojica si vytvorila náskok a Pogačar v ružovom drese nepoľavoval.

"Plán to nebol. Chceli sme byť s tímom iba na dobrej pozícii pred cieľom, vyhnúť sa problémom. Chlapci išli výborne a trochu sa to tam odpojilo. Pogačar vyrazil a párkrát som mu vystriedal, no potom som mu povedal, že mám toho dosť.