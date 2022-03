Odíde Fleury do Pittsburghu a kúpi niekto Haláka? Brankárska situácia pred uzávierkou

NEW YORK. Muži v maskách sú každoročne kľúčom k dlhej jazde naprieč play off. Favoriti posilňujú a niektorí poškuľujú aj po brankárskych menách.

Tento článok je súčasťou špekulatívno-analytického seriálu redakcie Oh my Hockey o možných výmenách počas uzávierky prestupov v NHL.

Kam zamieri Fleury, Varlamov či Mrázek? A budú sa vôbec sťahovať?

Viac môže napovedať štvrtý diel seriálu redaktorov blogu Oh my Hockey. Tentoraz sa týka brankárov, vysvetľuje ich postavenie pred uzávierkou a prečo je dobrý či zlý nápad získavať ich do svojho mužstva.