Marner po ďalšom vypadnutí Toronta: Ľudia sa na nás pozerajú ako na bohov

Napriek tomu by v Toronte chcel ostať. Tak to aspoň prezentoval novinárom, keď sa ho po skončení sezóny pýtali na prípadné predĺženie zmluvy, ktorá mu vyprší o rok. Vyrastal ako fanúšik Maple Leafs.

"Znamenalo by to pre mňa celý svet. Tunajší ľudia sa na nás pozerajú skoro ako na bohov. A to si veľmi vážime. Láska, ktorú dostávate od týchto fanúšikov, takú inde nezažijete," vyjadril sa.