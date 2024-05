Nemec bude mať opäť nového trénera. Súčasného zlanárila Ottawa

NEWARK, OTTAWA. Hokejový tréner Travis Green sa rozhodol pre zmenu. Po krátkom pôsobení v New Jersey Devils na pozícii hlavného kouča by sa mal presunúť do tej istej funkcie do Ottawy.

S informáciou prišiel insider TSN Darren Dreger. Novinár z hlavného mesta Kanady Bruce Garrioch doplnil, že ak pôjdu rokovania hladko, už v stredu by mohlo prísť oficiálne oznámenie.

Päťdesiattriročný kouč by mal byť náhradou za dočasného trénera Senators Jacquesa Martina. Ten zaskakoval D. J. Smitha, ktorého prepustili za nedostatočnú výkonnosť.