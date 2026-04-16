Stav zranenia sa nezlepšuje. Dallas odštartuje play-off bez hviezdneho Fína

Roope Hintz (Autor: TASR/AP)
TASR|16. apr 2026 o 13:06
Musíme byť opatrní, uviedol tréner.

Fínsky hokejový útočník Roope Hintz v službách Dallasu Stars sa nestihne zotaviť do začiatku play off zámorskej NHL.

Podľa trénera Glena Gulutzana sa stav jeho zranenia v dolnej časti tela nezlepšuje podľa plánov, no 54-ročný Kanaďan by mal mať k dispozícii niekoľko uzdravených hráčov.

Stars uzavreli základnú časť v noci na štvrtok prehrou 3:4 po predĺžení na ľade Buffala. V Západnej konferencii obsadili druhé miesto za Coloradom a play off odštartujú v noci na nedeľu proti Minnesote. Hintz nehral od 7. marca, keď sa zranil v dueli proti Avalanche.

„Verili sme, že bude k dispozícii na začiatok osemfinálovej série, no nevyzerá to tak. Jeho stav sa jednoznačne zlepšuje, ale musíme byť opatrní,“ citovala Gulutzana agentúra AP.

Hintzov krajan Miro Heiskanen sa nepredstavil v uplynulých troch zápasoch. Gulutzan verí, že by obranca mohol byť pripravený na začiatok vyraďovacej časti.

V nočnom stretnutí proti Sabres sa po 9 dueloch zároveň vrátil do zostavy Kanaďan Sam Steel a po takmer dvojmesačnej absencii odohral svoj druhý zápas Čech Radek Faksa.

