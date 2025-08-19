Až dvanásť majstrov sveta. Američania predstavili nomináciu na olympijský kemp

COLORADO. V nominácii USA na letný kemp pred ZOH 2026 figuruje 44 hráčov vrátane dvanástich, ktorí získali na MS 2025 titul majstrov sveta.
Iba piati z nominovaných majú skúsenosti z olympijského turnaja, pričom útočník Patrick Kane môže ako jediný z nominovaných Američanov absolvovať už tretie ZOH. Hráči USA absolvujú kemp 26. a 27. augusta v Plymouthe v štáte Michigan.
Dvojdňové stretnutie bude mať charakter teambuildingu a hráči počas neho neabsolvujú tréningy na ľade ani verejný program.
Okrem Patricka Kanea (2010, 2014) už absolvovali ZOH aj Ryan McDonagh (2014), Brock Faber, Jake Sanderson a útočník so slovenskými koreňmi Matthew Knies - všetci v roku 2022.
Americký hokejový zväz začiatkom leta oznámil prvých šesť členov tímu. V nominačnom poltucte figurovali útočníci Jack Eichel, Auston Matthews, Brady a Matthew Tkachukovci a obrancovia Quinn Hughes a Charlie McAvoy.
Konečnú 25-člennú súpisku by malo vedenie reprezentácie oznámiť začiatkom januára.
Z tímu, ktorý vo Švédsku získal pre USA prvé zlato z MS za uplynulých 92 rokov, figurujú v nominácii na kemp brankári Joey Daccord a Jeremy Swayman, obrancovia Jackson LaCombe, Brady Skjei, Alex Vlasic a Zach Werenski a útočníci Logan Cooley, Conor Garland, Clayton Keller, Frank Nazar, Shane Pinto a Tage Thompson.
V pozícii hlavného trénera povedie tím Mike Sullivan, generálny manažér je Bill Guerin.
Nominácia USA na olympijský kemp
Brankári: Joey Daccord, Connor Hellebuyck, Jake Oettinger, Jeremy Swayman
Obrancovia: Brock Faber, Adam Fox, Luke Hughes, Quinn Hughes, Noah Hanifin, Seth Jones, Jackson LaCombe, Charlie McAvoy, Ryan McDonagh, Brett Pesce, Neal Pionk, Jake Sanderson, Brady Skjei, Jaccob Slavin, Alex Vlasic, Zach Werenski
Útočníci: Matt Boldy, Cole Caufield, Logan Cooley, Kyle Connor, Jack Eichel, Conor Garland, Jake Guentzel, Jack Hughes, Patrick Kane, Clayton Keller, Matthew Knies, Chris Kreider, Dylan Larkin, Auston Matthews, J.T. Miller, Frank Nazar, Brock Nelson, Shane Pinto, Jason Robertson, Bryan Rust, Tage Thompson, Brady Tkachuk, Vincent Trocheck, Alex Tuch