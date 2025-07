Hrával so Starším aj Golonkom. Zomrel legendárny hokejista Josef Černý

"Ľudia k nám chodili a dotýkali sa nás. Chceli vedieť, ako vyzerajú komunisti. To bolo neuveriteľné. Pozerali sa na nás ako na opice, ľudí z vesmíru," spomínal pred rokmi pred deník.cz.

Josef, idí sudá

V 60. rokoch patrili k najemotívnejším súboje proti Sovietskemu zväzu, kde často nešlo iba o šport.

"Dobre sme sa poznali. Na ľade sme si nič nedarovali, tam to bolo na krv. Ale po zápase sme boli kamaráti. Poviem vám jednu historku.

Po jednom prípravnom zápase nám tréner Kostka dovolil dať si jedno malé pivo. A oni? Došiel Tarasov a povedal, že musia piť mlieko. Sedeli sme vtedy spolu v jednej miestnosti, my za jedným stolom a oni za druhým. Zrazu na mňa Alexander Ragulin zamával a vraví, Josef, idí sudá (poď sem).

Vytiahol ma von, vybral dve malé fľašky, namiešal mi vodku so šampanským a hovorí: Na zdravie! Vravím mu, to nemôžem vypiť, to by ma zabilo. Tak to vypil on. No a na druhý deň nám dali v pohode 5:1. Oni boli fakt výborní," spomínal Černý v rozhovore pre Sportnet.