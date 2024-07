Sabres si poistili brankársku jednotku. Mladý Fín dostal päťročný kontrakt

Dvadsaťpäťročný Fín v poslednej sezóne odchytal 54 stretnutí s 91-percentnou úspešnosťou zákrokov. Od 6. januára nastúpil do 36 zo 43 zápasov.

"Chcem byť brankárskou jednotkou. Mám pocit, že môžem byť dobrým brankárom číslo jeden v NHL. Keď som si to v poslednej sezóne vyskúšal, bola to nápomocná skúsenosť. Pomohlo to môjmu sebavedomiu," hovoril o poslednom ročníku.

"Mám pocit, že fyzicky aj psychicky som bol naozaj v najlepšej kondícii a prešiel som tým bez akýchkoľvek ťažkostí, takže si myslím, že som tým nadobudol sebadôveru aj do budúcej sezóny.“