Los Angeles mení trénera. Dôvodom je séria neúspešných výsledkov

U hokejistov Los Angeles Kings skončil tréner Jim Hiller. O odvolaní 56-ročného kouča informoval klubový web s tým, že do konca sezóny NHL povedie mužstvo doterajší asistent D. J. Smith.
Hiller bol odvolaný po víťazstve 2:0 nad Calgary Flames, ktoré bolo pre Kings prvým triumfom po sérii piatich prehier.
Los Angeles viedol od februára 2024, keď bol povýšený z pozície asistenta. S Kings dvakrát postúpil do play-off a vždy vypadol v prvom kole s Edmontonom Oilers.
Smith prišiel do Los Angeles pred dvoma rokmi. Predtým v rokoch 2019 až 2024 pôsobil ako hlavný tréner Ottawy Senators. Ako asistent pracoval aj v Toronte, za ktoré si krátko zahral počas hráčskej kariéry. Nastúpil aj za Colorado Avalanche.
