Moore podpísal päťročnú zmluvu s Los Angeles. Má hodnotu 21 miliónov dolárov

Dvadsaťsedemročnému útočníkovi plynie posledný rok dvojročného kontraktu s priemerným sezónnym zárobkom 937.500 dolárov. Po tejto sezóne by sa stal neobmedzeným voľným hráčom.

LOS ANGELES. Americký hokejista Trevor Moore podpísal päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 21 miliónov dolárov so súčasným zamestnávateľom Los Angeles Kings v zámorskej NHL.

"Je to skvelý pocit mať takúto podporu organizácie. Som za to veľmi vďačný. Chcel som tu zostať, nechcel som ísť nikam inam, takže je to dobrý pocit. Môžem sa sústrediť len na hokej a vyhrávanie zápasov," povedal Moore.