Zdravíme vás pri prenose 4. zápasu série predkola playoff Tipos Extraligy medzi Duklou Trenčín a HK Nitra.



Po úvodnej porážke 2:5 sa Trenčania skonsolidovali a dokázali nasledujúci zápas vyhrať 4:3. Vo štvrtkovom zápase zvíťazili 3:2 a tak si do dnešného zápasu prinášajú mečbal.



V prvom zápase hranom na štadióne Pavla Demitru sa v dobrom svetle ukázal najmä kapitán Trenčína Filip Ahl, keď strelil dva góly v tretej tretine a naklonil tak zápas na stranu Trenčína.



Trenčín sa okrem Filipa Ahla (2+2) blysol aj skvelou obranou, ktorá zatiaľ dokázala eliminovať aj najväčšiu ofenzívnu hviezdu Nitry – Samuela Bučeka.



Dukla Trenčín má tak dnes možnosť postúpiť do štvrťfinále playoff, v ktorom by sa stretla s Michalovcami alebo Popradom, podľa výsledku série medzi Zvolenom a Liptovským Mikulášom. Podarí sa jej to?