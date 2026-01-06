Ruský spoluhráč Dvorského si vyslúžil novú zmluvu, zarobí päť miliónov dolárov

Alexej Toropčenko (Autor: SITA/AP)
TASR|6. jan 2026 o 14:01
Novú zmluvu podpísal aj útočník Philadelphie.

Vedenie zámorského hokejového klubu NHL St. Louis Blues uzavrelo nový dvojročný kontrakt s ruským útočníkom Alexejom Toropčenkom. Klub o tom informoval na svojom webe.

Dvadsaťšesťročný krídelník podpísal s Blues zmluvu v celkovej hodnote 5 miliónov dolárov s ročným zárobkom 2,5 milióna. Nový kontrakt začne platiť od budúcej sezóny, v aktuálnej zarába 1,7 milióna.

Spoluhráč slovenského útočníka Dalibora Dvorského odohral v tejto sezóne 27 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal tri asistencie. Dôrazný vysoký útočník nastupuje prevažne vo štvrtom útoku Blues.

Celkovo odohral v NHL 286 zápasov v základnej časti, všetky za St. Louis a nazbieral v nich 65 bodov (32+33). V play off odohral 19 zápasov s bilanciou 2+4. Blues ho draftovali v roku 2917 v 4. kole zo 113. miesta.

Zmluvu predĺžila aj Philadelphia Flyers s útočníkom Christianom Dvorakom o ďalších päť rokov. Kontrakt má priemernú ročnú hodnotu 5,15 milióna amerických dolárov.

Portál puckpedia.com informoval, že Dvorak má v zmluve aj klauzulu o nevymeniteľnosti počas prvých dvoch rokov, obmedzenú klauzulu v treťom a štvrtom roku a žiadnu ochranu pred výmenou nemá až v záverečnej sezóne.

Dvadsaťdeväťročný útočník nazbieral v tomto ročníku 25 bodov v 39 zápasoch. Do Philadelphie prišiel pred touto sezónou ako voľný hráč, v minulosti pôsobil v Arizone Coyotes a Montreale Canadiens.

Ruský spoluhráč Dvorského si vyslúžil novú zmluvu, zarobí päť miliónov dolárov
dnes 14:01
