V Trenčíne bol nezastaviteľný. Mladý Slovák žiari vo Fínsku, strieľa gól za gólom

BRATISLAVA. Po letnej prestávke sa v európskych hokejových súťažiach odohral prvý týždeň novej sezóny. Ligy odštartovali základnú časť.
Na ľade sa predstavilo viacero slovenských hokejistov pôsobiacich v zahraničí a mnohí z nich sa uviedli solídnymi výkonmi.
V prvej tohtosezónnej epizóde rubriky o zaujímavých slovenských hokejistoch v zahraničí sa pozrieme do Fínska, kde v tamojšej lige dorastu hviezdi len 14-ročný Max Melicherík.
Vo Švédsku odštartoval nový ročník veľmi dobre nedávno draftovaný Michal Svrček a do najlepšej pätice sa dostalo aj o čosi skúsenejšie trio z českej extraligy - Marko Daňo, Róbert Lantoši a Viliam Čacho.
Max Melicherík
Hokejovým fanúšikom toto meno nie je neznáme. Jeho otec Miloš Melicherík odohral v slovenskej najvyššej súťaži vyše 300 zápasov a s Duklou Trenčín dvakrát oslavoval titul majstra Slovenska.
V sezóne 2003/04 zamieril do Veľkej Británie. Za klub Guildford Flames odohral 12 sezón a v súčasnosti tam pôsobí ako tréner.
Mladý Max sa tak narodil v Anglicku, no podobne ako jeho otec, aj on hokejovo vyrástol v Trenčíne.
Už ako 12-ročný dominoval v slovenských mládežníckych súťažiach, keď v lige do 16 rokov nazbieral neuveriteľných 111 bodov v 29 zápasoch.
O rok neskôr sa presadil aj medzi staršími, v dorasteneckej extralige bodoval proti hráčom o štyri či päť rokov starším.
V januári tohto roka sa rozhodol pre veľký krok a prestúpil do fínskej Tappary Tampere, kde okamžite zaujal produktivitou aj sebavedomou hrou.
Sezónu 2025/26 odštartoval v tíme do 18 rokov, ktorý sa vlani stal národným šampiónom. Melicherík je suverénne najmladším hráčom, spolu so slovenským obrancom Tomášom Kohútom sú v doraste jediní legionári.
Stále len 14-ročný útočník vstúpil do nového ročníka výborne. V úvodných štyroch zápasoch strelil päť gólov.
VIDEO: Gól Maxa Melicheríka v zápase proti Jokeritu
Je druhým najproduktívnejším hráčom tímu, v ligovej štatistike bodovania sa nachádza medzi dvadsiatkou najlepších.
Napriek snahe slovenského útočníka sa Tampere ale zatiaľ výsledkovo nedarí. Z úvodných štyroch stretnutí vyhrali len jedno.
Michal Svrček
Na severe Európy ešte ostaneme. Vo Švédsku sa na začiatku sezóny darí aj Michalovi Svrčekovi. Žilinský odchovanec bol v júni draftovaný do NHL Detroitom Red Wings (4. kolo, 119. miesto).
Napriek tomu, že ročník mohol odohrať aj v kanadskej juniorke, rozhodol sa pokračovať v organizácii Brynäs.
So seniorským tímom absolvoval letnú prípravu a kým jeho rovesníci trénovali v mládežnických kempoch NHL, Svrček dostal opäť šancu aj v súťažných zápasoch.
V troch stretnutiach hokejovej Ligy majstrov sa mu podarilo aj bodovať. Pri prehre 1:4 s Kometou Brno si pripísal premiérovú asistenciu v súťaži.
Ako člen prvého tímu Brynäs nastúpil aj na úvodný zápas SHL. Proti Växjö (4:7) bol 13. útočníkom a na ľade sa objavil v troch striedaniach.
Počas uplynulého víkendu dostal priestor na jedno stretnutie v juniorke, kde potvrdil, že súťaž už „prerástol" a medzi rovesníkmi dominoval. Na výhre 6:2 nad Morou sa podieľal gólom a troma asistenciami.
VIDEO: Štvorbodový zápas Michala Svrčeka
So štyrmi bodmi sa okamžite zaradil medzi najproduktívnejších hráčov celej súťaže. Agilný útočník by mal väčšiu časť sezóny stráviť práve v A-mužstve a jeho preradenie do juniorky je bežnou súčasťou vývoja.
Marko Daňo
Sezóna 2025/26 odštartovala aj v českej extralige, kde tento rok nastupuje viac než 30 Slovákov. Po prvých troch kolách je hneď jasné, kto sa pobije o pomyselného kráľa bodovania.
Jednoznačným adeptom na triumf je útočník Třinca Marko Daňo. Ten patrí už medzi stálice ligy, v Česku naskočil už do piateho ročníka. Na ten aktuálny sa pripravil zrejme lepšie, ako na tie predošlé.
V 1. kole TELH hostili „oceliari" Olomouc a bola z toho kanonáda domácich. Třinec vyhral 8:2 a Daňo sa na vysokej výhre podieľal troma bodmi (2+1). Na ľade sršal aktivitou a nebol ani ďaleko od hetriku.
„Hlavne ma tešia tri body pre mužstvo. To, že som k tomu prispel gólmi aj asistenciou, je iba plus,“ poznamenal Daňo pre klubový web.
Duel proti Olomoucu odohral na krídle druhej formácie s centrom Hudáčkom, ktorý mal bilanciu 1+1.
„Sme radi, že sme takto odštartovali sezónu a že prišlo tak veľa divákov. Možno to nabudúce nebudú také gólové hody, no verím, že divákom pripravíme aj iné zážitky a že ich odmeníme dobrými výsledkami," dodal Daňo.
V ďalších dvoch zápasoch proti Sparte (2:5) a Libercu (4:2) pridal ďalšie dva góly. Spolu s útočníkom Komety Jakubom Flekom je so štyrmi presnými zásahmi najlepším strelcom súťaže.
Róbert Lantoši
Keď ho v lete privádzali do nového pôsobiska, verili, že bude kľúčový hráč. Róbert Lantoši sa v Českých Budějoviciach okamžite zaradil medzi najlepších.
Hneď v prvom hracom týždni bodovo explodoval. Proti Sparte (2:3) a Hradcu Králové (4:3) sa iba zahrieval, v oboch zápasoch si pripísal asistenciu.
Trojbodový večer ale zažil na ľade v Plzni. Proti domácim strelil dva góly a na jeden prihral. Stal sa hráčom zápasu.
VIDEO: Prvý gól Róberta Lantošiho v drese Českých Budějovíc
„Pre mňa sú dôležité tímové body. Máme ich na konte šesť a vyhrali sme dva zápasy vonku. Teraz sa sťahujeme domov a veríme, že aj tam nadviažeme na dobré výkony," predikoval dvadsaťdeväťročný útočník pre klubový web.
Už v utorok sa Motor predstaví proti Dynamu Pardubice a v zostave domácich nebude chýbať ani najproduktívnejší hráč tímu.
Viliam Čacho
Klubovú príslušnosť vymenil cez leto aj Čacho. V nabitom Třinci si len ťažko hľadal pozíciu, a tak ho klub poslal na hosťovanie do Olomouca, kde s určitosťou dostane väčšie úlohy a priestor na ľade.
A hneď od úvodu angažmánu spláca dôveru najlepšie ako vie. V treťom kole na ľade v Karlových Varoch nastúpil na centri druhého útoku.
Hanáci síce prehrávali v druhej tretine 0:2, ale bol to práve Čacho, ktorý naštartoval k obratu hostí.
V 35. minúte asistoval na gól Plášekovi a „hetrik" prihrávok zavŕšil dvoma asistenciami v úvode 3. časti pri góloch kapitána Ondrušeka.
Klubu, ktorý v minulej sezóne hral baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži, pomohol k prvej výhre v sezóne. Rovnako z prvého triumfu v pozícii hlavného trénera sa radoval aj Róbert Petrovický.