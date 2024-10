Slovákov chválil tréner i legenda. Tatar sa z Prahy vracia šťastný, Nemec ako líder NHL

Hlavne po druhom zápase sa dá tvrdiť, že spokojnejšia bola aj väčšina fanúšikov, ktorí si našli cestu do O2 Arény. Červenými dresmi sa to tam priam hmýrilo.

Veselšie je v tíme “diablov”. Do Newarku si odvezú štyri body, teda plný počet. Vyhrali presvedčivo 4:1 v piatok a 3:1 v sobotu.

PRAHA. NHL Global Series 2024 v Prahe ubehla ako voda. Dva dni, dva zápasy, ich štarty v priebehu 21 hodín. New Jersey Devils a Buffalo Sabres končia svoje európske turné a vracajú sa do Severnej Ameriky.

Má skvelé vodcovské vlastnosti. V lige už odohral nejaký čas. Má výborný charakter. Je to dobrá posila tímu z hľadiska osobnosti a je bonus, že už tu kedysi pôsobil," myslí si o ňom kouč.

Umiestnil ho do formácie s Nicom Hischierom a Dawsonom Mercerom. Dal im náročné úlohy, nasadzoval ich, keď bolo potrebné nepustiť súpera k strelám a vypomôcť brankárovi, no nemal dôvod ich neskôr nepochváliť.

“Boli veľmi konzistentní od úvodu do konca. Urobili veľa dobrých vecí. Povedal by som, že vyhrali všetky striedania, do ktorých nastúpili,” vyjadril sa po piatkovom stretnutí a v sobotu pochvalu zopakoval.