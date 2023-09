Tatar sa podľa experta nevráti do Montrealu, nezapadá do plánov

Hokejista roka na Slovensku za rok 2022 vraj nezapadá do koncepcie kanadského klubu, ktorý chce stavať na mladých hráčoch.

BRATISLAVA. Tomáš Tatar je stále bez angažmánu na nasledujúcu sezónu, no podľa experta Marca Dumonta nebude mať o 32-ročného krídelníka záujem jeho niekdajší zamestnávateľ Montreal Canadiens.

V tej minulej bol v drese New Jersey Devils excelentný. Do Montrealu sa však nehodí, lebo má 32 rokov a nezapadá do plánov klubu. Okrem toho zrejme hľadá tím, ktorý má šancu uspieť v play-off," myslí si Dumont.