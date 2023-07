Tatar je stále bez zmluvy. Svedčalo by mu mesto country, píšu v zámorí

Na webovej stránke thescore.com sa ohľadom neho aj iných známych hokejistov zamysleli redaktori Sean O'Leary a Josh Wegman. Podľa nich by si Tatar mohol zahrať v Západnej konferencii.

NASHVILLE. Slovenský útočník Tomáš Tatar je momentálne vnímaný ako jeden z najlepších voľných hráčov v NHL. Preto sa pri jeho mene často špekuluje, kde by mohol zakotviť.

"Tridsaťdvaročný útočník je stále 20-gólovým strelcom a podľa analytických štatistík má úžasné defenzívne schopnosti. Nashville sa zdá, že úplne prekopáva základy mužstva, no chýba im viac talentu v útoku," píšu.

"Podpis Tatara by prehĺbil ich možnosti. Keď ho zvládnu nalákať do "Music City" na ročný kontrakt, mohli by z neho čosi vyťažiť počas budúcoročnej uzávierky prestupov."

Okrem Tatara skúmali aj hru Vladimira Tarasenka, ktorého vidia v Ottawe, Patricka Kanea, pri ktorom píšu o Buffale, Matthewa Dumbu, ktorému by sedelo San Jose, či Jonathana Toewsa, ktorý by v prípade predĺženia kariéry mohol zakotviť v Edmontone.