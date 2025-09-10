Oshie opisuje spomienky na Soči: Putin na tribúne, nájazdová šou a strach o život

BRATISLAVA. Americký hokejista T. J. Oshie si zaspomínal na zimné olympijské hry v Soči 2014. V pamäti mu ostal najmä zápas proti výberu domáceho Ruska, v ktorom hráči USA v základnej skupine zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch.
V nich zažiaril až štyrmi úspešnými pokusmi práve rodák z Mount Vernon v štáte Washington. Ďalšie dva síce nepremenil, nič to však nemenilo na tom, že bol hrdinom tohto stretnutia, ktoré vyvrcholilo až ôsmou sériou nájazdov.
Všetko sa to stalo pred očami ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa nachádzal na tribúne. A možno aj jeho prítomnosť vystrašila Oshieho, keď sa mal dostať do štúdia na pozápasový rozhovor.
"Po stretnutí som mal ísť do štúdia na rozhovor. Organizátori mi povedali, aby som zostal čakať, že po mňa pošlú auto. Bola tma, spoluhráči ma upozorňovali, nech si dávam pozor.
Pripomenuli mi, že sme v Rusku a na zápase osobne sedel Putin. Úprimne, zavolal som manželke a povedal jej, že ju milujem," prezradil Oshie po rokoch aj so smiechom.
VIDEO: Nájazdy v zápase USA - Rusko na ZOH 2014
Nebolo mu to jedno, keďže členov americkej výpravy upozorňovali, aby mimo olympijskej dediny nenosili americké oblečenie v národných farbách. Nastúpil do auta a jazda prebehla v tichosti.
"Päť minút cesty mi pripadalo ako polhodina. Pozeral som, kam ideme, aby som sa poznal prípadne cestu späť. Nakoniec ma vysadil a všetko prebehlo bez problémov. Šofér bol veľmi profesionálny. Ale poviem, že som sa bál o život," priznal už bývalý 38-ročný hokejista, ktorý ukončil kariéru v NHL v jari 2025.
Domáca reprezentácia bola favoritom nielen tohto duelu, ale pasovali ju až na zisk zlatých olympijských medailí. Fiasko však zakončili prehrou vo štvrťfinále s Fínskom.
Nepomohli ani hviezdy na čele Alexandrom Ovečkinom, Jevgenijom Malkinom, Pavlom Daciukom či Iľjom Kovalčukom. Bronz napokon získali hokejisti "Suomi", zatiaľ čo zlato patrilo Kanaďanom po víťazstve nad Švédskom.