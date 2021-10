Prešov dostal až osem gólov, hráči Košíc vynulovali Nové Zámky

Kalle Kaskinen, tréner Košíc: "Som šťastný za domáce víťazstvo 4:0. Na zápas sme sa dobre pripravili, súpera sme si naštudovali a snažili sme sa eliminovať jeho silné stránky. Nedostali sme gól ani v oslabeniach, "Košo" náš podržal a to je základ dobrého výkonu."

Gergely Majoross, tréner Nových Zámkov: "Je to frustrujúce. Neboli sme dostatočne konzistentní. Veľa vecí sme spravili správne, ale potom sme nepremenili šance. Trebárs v prvej polovici prvej tretiny sme mali viac striel než súper, ale prehrávali sme 0:2. Mali sme aj ďalšie šance na to, aby sme sa vrátili do zápasu, no nepremenili sme ich a inkasovali sme ďalšie góly. Máme mladý tím, ktorý by sa mal rýchlo učiť."