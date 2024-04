Vancouveru sa zranila brankárska jednotka. Hneď prvý zápas bez nej prehrali

Podľa tých by mohla opora "kosatiek" vypadnúť na celú sériu. Hlavný tréner Rick Tocchet oznámil, že jeho stav posudzujú na dennej báze.

VANCOUVER. Brankár Vancouveru Canucks Thatcher Demko nezasiahol do druhého zápasu play-off medzi jeho mužstvom a Nashvillom Predators. Dôvodom je zranenie.

Pre Nucks by to znamenalo veľké komplikácie. Ukázal to už prvý zápas bez Demka, v ktorom sa "predátorom" podarilo vyhrať 4:1 a vyrovnať stav série napriek tomu, že druhý brankár Vancouveru DeSmith musel čeliť len 15 strelám.