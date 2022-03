Košice už dva roky nevyhrali nad Slovanom, Ceman vnímal zlepšenie

V zápase so Slovanom sa už postavil na striedačku, no úvodné minúty si predstavoval inak.

"Po nešťastnej komunikácii brankára s obrancami sme inkasovali prvý gól a po ďalšej chybe, tentoraz v defenzíve, sme inkasovali druhý. Aj v následných minútach sme hrali zle, akoby sme boli šokovaní z rýchlych gólov.

V druhej tretine to bolo z našej strany veľmi dobré. To, čo sme si povedali, že treba zlepšiť, začalo fungovať. Videl som veľkú zmenu oproti predošlému zápasu (proti Nitre, pozn.). V tretej tretine sme mali veľa šancí na skórovanie, no už sme nedokázali vyrovnať," poznamenal Ceman.

S opačnými pocitmi hodnotil zápas kormidelník "belasých" Andrej Podkonický. "Zachytili sme začiatok, keď sme strelili šťastný prvý gól. Hneď potom sme dali druhý a to zastavilo Košice. Prvú tretinu sme odohrali veľmi dobre, mohli sme dať aj ďalšie góly.