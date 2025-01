Na presný zásah čakal Tatar od novembra. Na góloch mu nezáleží, dôležitý je tím

NEW YORK. Keď druhýkrát prichádzal do New Jersey, sršal nadšením. Tomáš Tatar sa po nevydarenom ročníku usadil v tíme Devils a so spoluprácou sú aktuálne spokojné obe strany.

Najstarší Slovák v NHL sa zmieril s preradením do štvrtej formácie, trpezlivo čakal a v uplynulom týždni sa dočkal zveľadenia osobných štatistík. Cez víkend sa podieľal na oboch góloch, ktoré dokázala vyprodukovať ofenzíva "diablov".

Tatar otvára sumár najlepších slovenských hokejistov v zahraničných ligách. Do výberu sa dostali aj Juraj Slafkovský, Peter Cehlárik, Marián Studenič a Martin Faško-Rudáš.