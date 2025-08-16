ONLINE: Švédsko U18 - USA U18 dnes , Hlinka Gretzky Cup 2025 LIVE (finále)

TRENČÍN. Hokejisti Švédska a USA do 18 rokov dnes hrajú finále na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Stretnutie hostí Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
Hokejisti USA vyradili v boji o finále najväčšieho favorita z Kanady po výsledku 4:3 po samostatných nájazdoch.
Švédi uspeli v škandinávskom derby proti Fínsku 6:5 po predĺžení.
ONLINE: Švédsko U18 - USA U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, finále, sobota, Trenčín, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Finále 2025/2026
16.08.2025 o 17:00
6. kolo
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Utkání začne za pár chvil.
Úvodní sestavy:
Švédsko: Tjärnlund (Nilsson) – Elofsson, Lidén, Hermansson, Holmertz, Meijer, Knights – Gustafsson, Bartholdsson, Zirath – Nordmark, Cilthe, Palme – Karlsson, Kim, Isaksson – Nicolaysen, L. Andersson, A. Andersson – Holtet.
Trenér: Johan Rosen
USA: Knowling (Smith) – Penner, Bogas, Zielinski, Hextall, Davidson, Harper – Ta'amu, Klepov, Gordon-Carroll (A) – Varga (A), Meyer, McLaughlin – Salandra, Rogowski, Puchner (C) – Bienstock, Harvey, Gillespie – J. Williams, Duskocy.
Trenér: Kevin Porter.
Švédsko zatím prochází turnajem bez ztráty kytičky. Do Hlinka Gretzky Cupu vstoupil švédský tým pohodovou výhrou nad Německem 10:0. Následně si Švédsko poradilo také se svým dnešním soupeřem, tedy USA, které porazilo díky skvělé třetí třetině 5:3. Skupinu tým Johana Rosena zakončil výhrou nad Slovenskem 7:0. Následně Tre Kronor čekalo derby v semifinále. Proti Finsku švédský tým prohrával už o tři branky, ale před koncem třetí třetiny ještě zvládl vyrovnat a nakonec se v prodloužení stal hrdinou Marcus Nordmark, který vystřelil Švédsku první finále od roku 2022 a zároveň zaznamenal hattrick. Švédsko se tak pokusí o triumf na tomto turnaji po dlouhých osmnácti letech.
USA vstoupilo do turnaje trochu krkolomně, když proti Slovensku až necelé dvě minuty před koncem rozhodl Davidson. USA tak nakonec první krok zvládlo a porazilo slovenský tým 6:3. Poté však následovala nepříjemná prohra se Švédskem 3:5. Po tomto momentu si chuť tým spravil proti Německu. Zápas totiž USA zvládlo bez problémů a zapsalo výhru 8:1. V semifinále všichni očekávali velký souboj mezi Amerikou a Kanadou. Tento duel nabídl opravdu dramatickou podívanou. Po druhé třetině USA vedlo už o dvě branky, ale Kanada pět minut před koncem třetí třetiny vyrovnala. Zápas tak došel až do nájezdů, ve kterých Amerika v zakončení předvedla perfektní výkon. K tomu Knowling obdržel jen jednu branku, což znamenalo postup USA do finále poprvé od roku 2016.
Poslední zápas je teprve čtyři dny starý. Jedná se o již několikrát zmíněný duel ve skupině, ve kterém Švédsko svého soupeře porazilo 5:3. Švédsko vyhrálo také poslední vzájemný zápas na Mistrovství světa U18, když v semifinále porazilo Američany 4:3. Obecně by mělo být Švédsko mírným favoritem, ale jednoznačně tento duel bude skvělý z obou stran.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:00.