VIDEO: Cehlárik strelil prvý gól v sezóne, Studenič si vo Švédsku drží viac než bod na zápas

ŠTOKHOLM. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik strelil svoj prvý gól v novej sezóne švédskej najvyššej súťaže SHL.

V 43. minúte posielal svoj Leksands IF do vedenia, ale hosťom z Örebro HK sa podarilo v záverečnej päťminútovke vyrovnať a zápas poslali do predĺženia.

V ňom napokon pridali aj druhý zásah a Leksand tak pred vlastnými priaznivcami prehral 1:2 po predĺžení.