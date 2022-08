Razom sa všetko zmenilo. Legenda NHL trpí zákerným ochorením

Salming je prvý Švéd (a druhý Európan), ktorého uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte. Zároveň to bol prvý Európan, ktorý sa stal skutočnou hviezdou profiligy. Raz sa dostal do prvého all star tímu NHL, päťkrát do druhého.

V základnej časti NHL odohral celkovo 1148 zápasov, v ktorých nazbieral 787 kanadských bodov (150+637) a aj 170 "plusiek." V 81 zápasoch play off dosiahol bilanciu 12 gólov a 37 asistencií. Štyrikrát sa dostal medzi trojicu finalistov Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu súťaže, no ani raz ju nezískal.

Z MS má jedno striebro a jeden bronz. Od roku 1996 je člen HHOF, následne ho prijali aj do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie.