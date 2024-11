VIDEO: Až dvaja neplnoletí s prvým gólom. Pobežal sa približuje k legendám

„Je to skvelý pocit. Vyhrali sme zápas, dal som prvý gól v extralige a spadol mi kameň zo srdca. Je to naozaj skvelý pocit, úžasný a budem si to pamätať do konca života. Je to niečo neopísateľné,“ skonštatoval po zápase.

Zaujímavosťou je, že svoj pamätný gól strelil do siete českého brankára Pavla Kantora. Ten takéto momenty zrejme priťahuje, veď v minulej sezóne mu svoj prvý extraligový gól strelili 15-ročný Vladimír Dravecký a 16-ročný Tomáš Pobežal.