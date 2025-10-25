Zápas hviezd sa vráti až v ďalšej sezóne. Uskutoční sa v New Yorku

NEW YORK. Vedenie zámorskej hokejovej súťaže NHL oznámilo, že v sezóne 2026/2027 sa v domovskej hale New Yorku Islanders - UBS aréne, uskutoční tradičný Zápas hviezd.
Toto víkendové podujatie sa naposledy uskutočnilo v roku 2024. V predchádzajúcom ročníku ho nahradil Turnaj štyroch krajín a v prebiehajúcej sezóne sa vo februárovom termíne mala uskutočniť akcia pred odletom hráčov na ZOH do Milána.
Tú napokon zrušilo vedenie ligy. Podľa oficiálneho webu súťaže sa Zápas hviezd uskutoční od 5. do 7. februára 2027.
