Poprad zdolal Spišiakov a dosiahol 900. triumf v lige. Brejčák: Je to krásne pre fanúšikov

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Popradu pod vedením trénera Todda Bjorkstranda predvádzajú naďalej kvalitné výkony a po piatku strácajú na čelo tabuľky už len štyri body. "Kamzíci" zvládli šláger 39. kola Tipos extraligy, ktorý bol zároveň derby na ľade Spišskej Novej Vsi 4:3 po predĺžení a práve na tohto súpera opäť znížili stratu na líderskej pozícii. Pre Popradčanov to bolo jubilejný 900. triumf v najvyššej slovenskej súťaži.

Spišiakom vyšiel lepšie vstup do zápasu, mali niekoľko šancí, ale po dvoch tretinách mali na svojom konte len jeden gól.

Zaznamenal ho v 11. minúte útočník Lukáš Hamráček, ktorého strelu nevidel brankár Adam Vay. Hostia boli efektívnejší a vďaka Ryanovi Dmowskému, Benovi Betkerovi a Tomášovi Záborskému viedli po 40-minútach 3:1. VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Poprad

V Spišskej bolo vypredané "Bol to ťažký a vyrovnaný duel. Náročný fyzicky, no myslím si, že sme trocha sklamaní, keďže sme vyhrávali pred treťou tretinou o dva góly. Nechali sme si to ujsť medzi prsty, dostali sme dva lacné góly, ale sme radi, že berieme po predĺžení extra bod. Je to pre nás dobré, vezieme sa stále na víťaznej vlne a môžeme byť spokojní," povedal Záborský, ktorý streli po zranení prvý presný zásah.

Duel na Spiši sledovalo vypredané hľadisko (4300 divákov). "Určite to bol kvalitný duel a videli sme ako budú vyzerať play-off stretnutia. V lige je veľa vyrovnaných mužstiev, treba sa na to, čo najlepšie pripraviť, pretože každý zápas bude vyrovnaný," zdôraznil krídelník druhej popradskej formácie a doplnil ho aj kapitán a obranca tímu Daniel Brejčák: "Trocha sme si skomplikovali. Spišská dala v tretej tretine všetko do útoku a my sme sa stiahli do obrany. Tešíme sa však za víťazstvo v predĺžení." Hamráček splatil dôveru dvoma bodmi Domáci v tretej časti dokázali vyťažiť z aktivity vyrovnanie po koncovkách zámorských útočníkov Todda Burgessa a Oliviera Archambaulta. "Zápas bol vyrovnaný a diváci videli šance na oboch stranách. V tretej tretine sa nám podarilo dotiahnuť výsledok na 3:3. V predĺžení nastala jedna chyba, vystriedali sme zle a súper to využil. Sila tímu je veľká a vidieť to hlavne vtedy, keď prehrávame a dokážeme vyrovnať alebo až otočiť," uviedol Hamráček.

Dvadsaťosemročný krídelník sa dostal do zostavy pre choroby dvojice Oleksij Myklucha a Róbert Džugan a dôveru trénera Vlastimila Wojnara splatil dvoma bodmi za gól a asistenciu.

"Cítil som sa super, dostal som aj viac príležitostí na ľade a hneď sa mi lepšie hralo. Škoda, že mi to tam ešte viac nepadlo. Musím premieňať šance. Hádam sa mi to však podarí v ďalších zápasoch a pomôžem tímu, čo najviac. Prehry patria k hokeju. Je to lepšie teraz, ako potom v play-off," dodal. Spišiaci neuspeli v treťom zápase za sebou a aj v treťom v rade na domácom ľade. Impulz nového trénera Hrdinom Popradu bol v 64. minúte Tyler Coulter, ktorý tečoval pred bránkou strelu Patrika Svitanu, pomohol tímu k zisku dvoch bodov a piatemu víťazstvu v sérii. "Kamzíci" zároveň dosiahli 900. triumf v extralige. Počas 31 rokov nepretržitého účinkovania sa tešili 816-krát v základnej časti, 80-krát v play-off a uspeli aj v štyroch barážových súbojoch. Kouč Bjorkstrand nahradil v novembri na striedačke Čecha Aleša Tottera, keď mužstvo figurovalo na 9. priečke dvanásťčlennej tabuľky.

Popradčania však pod taktovkou amerického kormidelníka odohrali 22 duelov s bilanciou 17 víťazstiev a 5 prehier a poskočili na druhé miesto. "Myslím si, že to je zatiaľ dobré, ale musíme zostať nohami na zemi. Treba sa sústrediť na ďalší duel. Do konca základnej časti zostáva ešte veľa zápasov. V nedeľu to bude v Nitre opäť ťažké stretnutie. Musíme si oddýchnuť a pripraviť sa na to," povedal Záborský.

Dôležité je play-off "Kamzíci" zbierali v úvode sezóny body väčšinou doma, ale v uplynulom období je to pre nich šiesty triumf v rade na ľade súperov. "Stretli sa dve mužstvá, ktoré sú na prvom a druhom mieste. My sa však nesústredíme na to umiestnenie, ale chcem hrať svoj hokej. Darilo sa nám to dve a pol tretiny. Potom sme sa stiahli, ale zatiaľ nám naša hra prináša úspech," konštatoval Daniel Brejčák.

Kapitán zároveň priznal, že v kabíne nie je reč o sériách alebo líderskej pozícii: "Stále to opakujem. Tréner nepovie ani jedno slovo k tomu. Je to krásne pre fanúšikov, ale hlavná časť sezóny sa hrá v play-off a tam sa uvidí. Snažíme sa zlepšíte hru, ktorú nastavil tréner. Podľa výsledkov nám to ide, ale vravím, že vyraďovacia časť sa začína trocha neskôr. Je dobré sa však na to naladiť dobrými výkonmi a hlavne hrou. Nie je dôležité, či skončíte na šiestom mieste alebo na prvej priečke. Ak nebudete mať formu, môže aj z predkola hocikto postúpiť. Práve preto je ten šport taký krásny." Popradčania sa v nedeľu predstavia v Nitre, Spišskú Novú Ves čaká domáci duel proti Novým Zámkom.