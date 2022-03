Slovan si v Košiciach poradil s domácimi. Nastrieľal päť gólov

KOŠICE. Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v dohrávke 35. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 5:3.

Prvá tretina priniesla rušné dianie a nechýbali ani góly. Už v 3. minúte išli hostia do vedenia, keď košický brankár Košarišťan spravil chybu v rozohrávke, Preisinger získal puk za bránkou a lišiacky ho nastrelil do Mrázika ktorý si ho zrazil do bránky - 1:0.

V 5. minúte bolo už 0:2, keď prečíslenie hostí zakončil Belluš. Košičania zareagovali výmenou brankára a Košarišťana nahradil Riečický. V 9. minúte "oceliari" upravili na 1:2 po tom, čo Saucermanovu strelu tečoval Bartánus.