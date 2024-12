Fakty a dohady, amaterizmus a alibizmus. Valábika a Rusnáka rozohnil prístup Michaloviec

„Bola to doslova až brutálna správa, čo sa to tam stalo,“ povedal na úvod Stano Benčat.

„Brutálna? Myslíš to, ako to bolo hlúpo komunikované, že? Toto bolo čo?“ reagoval Boris Valábik.

A nie, že sa niečo stane a oni ho ešte musia kopnúť na kolenách do hlavy?! Lebo len tak vypľuli do celého sveta, že sa mu vrátili problémy. Toto nie je profesionálne ani ľudské,“ rozohnil sa Valábik.

„Ale ešte raz sa na to pozrime. Keby sme takéto vyjadrenie dali von my, čo tu v podcaste mudrujeme, povedzme, že si to môžeme dovoliť. Mimochodom, takto to funguje v zámorí. Neraz klub posunie informácie novinárom, tí to dajú von ako dohad a hotovo. Ale toto prezentuje celý klub. Toto je alibizmus. Klub dal od neho ruky preč.

„Presne tak, a to sme to vymysleli za 20 sekúnd,“ lakonicky dodal Valábik.

„Na najbližšom kongrese SZĽH by mali zástupcovia klubov dostať školenie, ako reagovať na podobné situácie od top mediálnych manažérov. Z tohto bolo cítiť akurát to, že vedenie klubu sa nasr...lo. Nič iné.

Čo keby som to teraz celé otočil? Michalovce prišli o dvoch top hráčov. Čo je za tým? Sú to finančné problémy? Vrátili sa tieto neduhy z minulosti? Je to, samozrejme, len môj dohad a nie je to ani fér, ale mohol by tom hovoriť a robiť. Bude sa to potom klubu páčiť?“ dodal Valábik.

