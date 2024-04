ONLINE: Slovensko - USA dnes, MS v hokeji do 18 rokov 2024 LIVE (MS U18, skupina A)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní prvého zápasu A-skupiny MS U18 2024 medzi USA a Slovenskom.



USA



Američania po desiatich dňoch prestávky vykorčuľujú na ľad, avšak v tomto prípade už pôjde o ostrý štart do šampionátu. Tím trénera Nick Fohra dva mesiace pôsobil v USHL, v ktorej zaknihoval zopár zaujímavých výsledkov. Čo sa týka výberu, najväčšou hviezdou je Cole Eiserman, ktorý je najväčším streleckým talentom od čias Austona Matthewsa. Na súpiske sa nachádza aj hokejista so slovenskými koreňmi – Kamil Bednarik.



Slovensko



Slováci vycestovali na sever Európy so slabším mužstvom, ako tomu bolo minulý rok pod taktovkou Tibora Tartaľa. Aktuálny tréner Martin Dendis je však pozitívne nastavený a vyhlásil, že výkonnosť tímu má stúpajúcu tendenciu a ako celok bude bojovať. Osemnástka absolvovala niekoľko prípravných zápasov. Na klubovej úrovni nastúpila na jedenásť stretnutí v druhej časti TIPOS SHL. Dokonca nazbierať sedem bodov.



Súpiska USA na MS U18 2024:



Brankári: John Parsons, Nicolas Kempf, Caleb Heil.



Obrancovia: Cole Hutson, E.J. Emery, Will Skahan, Logan Hensler, Sam Laurila, Dakota Rhéaume – Mullen, John Whipple, Noah LaPointe.



Útočníci: Max Plante, Kamil Bednarik, Cole Eiserman, Teddy Stiga, James Hagens, Brodie Ziemmer, Trevor Connelly, Christian Humphreys, L. J. Mooney, Lucas Van Vliet, Austin Baker, Shane Vansaghi, Brendan McMorrow, Charles Pardue.



Tréner: Nick Fohr.



Súpiska SR na MS U18 2024:



Brankári: Martin Haronik, Alan Lenďák, Patrik Brezáni.



Obrancovia: Adam Beluško, Andrej Fabuš, Samuel Húževka, Adam Kálman, Samuel Kupec, Andrej Ličko, Tomáš Šlank, Patryk Zubek.



Útočníci: Tomáš Chrenko, Ján Chovan, Dario Lašš, Michal Liščinský, Ondrej Maruna, Adam Nemec, Tobias Pitka, Tomáš Pobežal, Pavol Prokopovič, Andreas Straka, Michal Svrček, Miroslav Šatan, Tobias Tomík, Nicolas Vrttel.



Tréner: Martin Dendis.