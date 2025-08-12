ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes LIVE, Hlinka Gretzky Cup 2025 (skupina B)

TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes odohrajú svoj druhý zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025. Ich súperom bude Nemecko.
Slováci odohrajú všetky zápasy skupiny B na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. V úvodnom stretnutí podľahli USA 3:6.
Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup?
ONLINE: Slovensko U18 - Nemecko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, utorok, Trenčín, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Skupina B 2025/2026
12.08.2025 o 19:00
2. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní druhého zápasu slovenskej reprezentácie U18 na Hlinka Gretzky Cupe 2025. Slovensko si to dnes rozdá s Nemeckom.
Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou na turnaji jeden zápas. Vo včerajšom zápase podľahli naši reprezentanti USA 3:6. Podali však parádny výkon a neboli ďaleko k tomu, aby v zápase bodovali. Američania rozhodli zápas gólmi v polsedných minútach. Dnes čaká naších reprezentantov nemecký výber. Nemci majú za sebou rovnako jeden zápas. Podľahli v ňom vysoko Švédsku 0:10. Dnes si však na naších chlapcov budú určite viac veriť. Uvidíme ako bude dnešný duel vyzerať.
Nominácia Slovenska na Hlinka Gretzky Cup
Brankári: Denis Čelko (HC Oceláři Třinec/ČR), Samuel Hrenák (HK Dukla Trenčín).
Obrancovia: Tibor Baran (Windy City Storm/USA), Roderik Černák (HC Slovan Bratislava-mládež), Tomáš Dedík (HOBA Bratislava), Jakub Floriš (Lukko Rauma/Fín.), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Filip Kovalčík (HK Dukla Trenčín), Michal Maršálek (Boston Hockey Academy/USA), Dávid Stančík (HC Košice).
Útočníci: Lucian Bernát (Tappara Tampere/Fín.), Juraj Jonas Ďurčo (Charlottetown Islanders/Kan.), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Jonáš Kopačka (Lidingö Vikings/Švéd.), Alexej Kubat (HC Olomouc/ČR), Matúš Lukáčik (Prince George Spruce Kings/Kan.), Ivan Matta (HK Dukla Michalovce- mládež), Adam Obušek (HOBA Bratislava), Oliver Ozogány (Tri-City Storm/USA), Michal Plančár (SaiPa Lappeenranta/Fín.), Juraj Rausa (HKM Zvolen), Kristián Rezničák (HK Dukla Trenčín), Matej Stankoven (HC Slovan Bratislava-mládež), Ondrej Tariška (KalPa Kuopio/Fín.), Tobias Zvolenský (HKM Zvolen).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
1
1
0
0
0
10:0
3
2.
USA
1
1
0
0
0
6:3
3
3.
Slovensko
1
0
0
0
1
3:6
0
4.
Nemecko
1
0
0
0
1
0:10
0