ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes LIVE, Hlinka Gretzky Cup 2025 (skupina B)

Slovensko U18 vs. Nemecko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025.
Slovensko U18 vs. Nemecko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025. (Autor: Sportnet)
Sportnet|12. aug 2025 o 16:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025: Slovensko U18 - Nemecko U18.

TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes odohrajú svoj druhý zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025. Ich súperom bude Nemecko.

Slováci odohrajú všetky zápasy skupiny B na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. V úvodnom stretnutí podľahli USA 3:6.

Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Slovensko U18 - Nemecko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, utorok, Trenčín, LIVE)

Hlinka Gretzky Cup Skupina B 2025/2026
12.08.2025 o 19:00
2. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní druhého zápasu slovenskej reprezentácie U18 na Hlinka Gretzky Cupe 2025. Slovensko si to dnes rozdá s Nemeckom.

Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou na turnaji jeden zápas. Vo včerajšom zápase podľahli naši reprezentanti USA 3:6. Podali však parádny výkon a neboli ďaleko k tomu, aby v zápase bodovali. Američania rozhodli zápas gólmi v polsedných minútach. Dnes čaká naších reprezentantov nemecký výber. Nemci majú za sebou rovnako jeden zápas. Podľahli v ňom vysoko Švédsku 0:10. Dnes si však na naších chlapcov budú určite viac veriť. Uvidíme ako bude dnešný duel vyzerať.

Nominácia Slovenska na Hlinka Gretzky Cup

Brankári: Denis Čelko (HC Oceláři Třinec/ČR), Samuel Hrenák (HK Dukla Trenčín).

Obrancovia: Tibor Baran (Windy City Storm/USA), Roderik Černák (HC Slovan Bratislava-mládež), Tomáš Dedík (HOBA Bratislava), Jakub Floriš (Lukko Rauma/Fín.), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Filip Kovalčík (HK Dukla Trenčín), Michal Maršálek (Boston Hockey Academy/USA), Dávid Stančík (HC Košice).

Útočníci: Lucian Bernát (Tappara Tampere/Fín.), Juraj Jonas Ďurčo (Charlottetown Islanders/Kan.), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Jonáš Kopačka (Lidingö Vikings/Švéd.), Alexej Kubat (HC Olomouc/ČR), Matúš Lukáčik (Prince George Spruce Kings/Kan.), Ivan Matta (HK Dukla Michalovce- mládež), Adam Obušek (HOBA Bratislava), Oliver Ozogány (Tri-City Storm/USA), Michal Plančár (SaiPa Lappeenranta/Fín.), Juraj Rausa (HKM Zvolen), Kristián Rezničák (HK Dukla Trenčín), Matej Stankoven (HC Slovan Bratislava-mládež), Ondrej Tariška (KalPa Kuopio/Fín.), Tobias Zvolenský (HKM Zvolen).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

1

1

0

0

0

10:0

3

2.

USA

1

1

0

0

0

6:3

3

3.

Slovensko

1

0

0

0

1

3:6

0

4.

Nemecko

1

0

0

0

1

0:10

0

Reprezentácie

    Slovensko U18 vs. Nemecko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025.online
    Slovensko U18 vs. Nemecko U18: ONLINE prenos z turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025.online
    ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes LIVE, Hlinka Gretzky Cup 2025 (skupina B)
    dnes 16:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes LIVE, Hlinka Gretzky Cup 2025 (skupina B)