Slovenskí mladíci opäť prehrali, šestnástka nestačila v Salzburgu na domáci výber

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Ivan Králik, tréner SR "16": "Do zápasu sme vstúpili dobrou hrou, mali sme v úvode dobré momenty, dokázali sme streliť gól, ale postupom času sme začali striedať dobré momenty aj s horšími, akoby sa na psychike hráčov podpisovali niektoré nevydarené striedania, ktoré ich rozhodili. Mrzia ma najmä momenty za stavu 1:1. Ako keby nám vtedy chýbala väčšia chuť dostať sa do vedenia, byť tým tímom, ktorý bude emocionálne vyššie... Druhý gól Salzburgu bol z tohto pohľadu zrejme rozhodujúci. Takéto ťažké zápasy však potrebujeme ako soľ. Úroveň a kvalita hokeja je v medzištátnych zápasoch inde ako v domácich klubových súťažiach, preto pre chlapcov je každé jedno striedanie na takomto turnaji mimoriadne cenné. Zajtra nás čaká znovu Česko, pre nás to bude tretí zápas v treťom dni, avšak na únavu sa vyhovárať nebudeme. Chceme sa v zápase prezentovať dobrým hokejom, verím, že proti Čechom ukážeme väčšiu chuť po víťazstve a zvýšime aktivitu v predbránkovom priestore, kde to najviac bolí a kde treba najväčšmi ukázať charakter."