Slovenská šestnástka po rovesníkoch zdolala aj o rok starších Lotyšov, rozhodol jediný gól

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Ivan Králik, tréner Slovenska: "Bol to veľmi dobrý zápas z našej strany. Musíme sa však naučiť rozhodovať takéto duely skôr, a to tak, že strelecké príležitosti, ktoré si vytvoríme, premeníme na góly. Je iné, ak si vytvoríme viacgólový náskok a vstupujeme do ďalšej tretiny s ním, ako keď ideme za stavu 0:0. Duel nám však potvrdil, že naši chlapci dokážu hrať šesťdesiat minút sústredene a bez výpadku, čo nás teší. Rovnako aj skutočnosť, že odchádzame domov vo víťaznej nálade."