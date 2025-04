ONLINE: Slovensko U16 - Česko U16 dnes, Turnaj štyroch krajín 2025 (Tranås)

SLOVENSKO U16



Slováci do turnaje vstoupili poněkud lépe než český národní tým. I naši sousedé ale padli, když nestačili na Švédsko 5:3. O vítězství Tre Kronor rozhodla především první perioda, ve které Švédsko vsítilo tři branky a do kabin se odcházelo za stavu 3:1, v prostřední dvacetiminutovce pak Švédové skórovali jednou. Slováci sice vyhráli závěrečnou třetinu poměrem 1:2, na celkovou výhru to ale nestačilo.