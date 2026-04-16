Hokejová šestnástka dostala na úvod turnaja debakel. Severania im dali viac ako 10 gólov

Turnaj štyroch krajín hokejistov do 16 rokov
Slovensko – Švédsko 3:11 (1:4, 1:4, 1:3)
Góly: 4. Lipovský, 27. Bednár (Švajda, Púrok), 50. Potočka (Lipovský) – 3. Toumeh (Biewald, Sandberg), 4. Dahl (Isaksson, Helte), 11. Boumedienne (Spelkvist, Hammerman), 17. Scherstén (Roos, Leijonhielm), 26. Sandberg (Toumeh, Burström), 33. Alvudd (Spelkvist, Boumedienne), 37. Burström (Dahl, Simon), 48. Spelkvist (Boumedienne, Helte), 56. Biewald (Boumedienne, Alvudd), 58. Burström (Simon, Biewald).
Vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, strely na bránku: 26:31.
Rozhodovali: Goga, Lauff – Bezák, Janiga – 168 divákov.
Zostava SR 16: Petrovič (11. Jaroš) – Bojňanský, Pecha, Gazdag, Čičmanec, Púrok, Vasko, Margoč, Jankulár – Potočka, Milanič, Lipovský – Mojžiš, Krizanovic, Domonkos – Bednár, Bičkoš, Švajda – Bolla, Norocký, Sisik. Tréner M. Štrbák.
Slovenskí hokejisti do 16 rokov prehrali úvodný zápas na Turnaji štyroch krajín v Považskej Bystrici so Švédskom vysoko 3:11.
Vo štvrtkovom zápase ju favorizovaný súper trestal predovšetkým za nedôraz v predbránkovom priestore.
Mladí Slováci čelili obrovskej sile. Od úvodných minút boli pod tlakom, čo vyústilo do štyroch presných zásahov súpera za 11 minút. Petroviča v slovenskej bránke nahradil Jaroš, no náporu súpera dokázal čeliť iba po zvyšok prvého dejstva.
V druhom pridal súper ďalšie štyri presné zásahy. To síce na slovenskej strane svietili dva góly z hokejok Lipovského a Bednára, no dojem z výkonu domácich to nezlepšilo. Gólové predstavenie zakončili Švédi ďalšími tromi presnými zásahmi v treťom dejstve.
V tabuľke im tak patrí posledné štvrté miesto o skóre za Fínskom, ktoré nestačilo na Čechov 1:4. Informácie pochádzajú zo Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Hlas po zápase
Martin Štrbák, hlavný tréner SR 16: „Úvodný zápas proti azda najťažšiemu súperovi, akého sme v sezóne mali, nám vôbec nevyšiel. Hráčov sme upozorňovali na veľkú rýchlosť, dôraz, situácie jeden proti jednému. Vo všetkých týchto ukazovateľoch sme zaostávali celý zápas. Švédi nás trestali najmä v predbránkovom priestore, odkiaľ dali asi polovicu gólov. S takýmto herným prejavom, aký sme mali, sa nedá hrať. Sme sklamaní. Zápas si rozoberieme, veľa vecí potrebujeme napraviť. Máme tu hráčov, ktorí neboli v reprezentácii počas sezóny, preto verím, že už do zajtrajšieho zápasu viacero vecí zlepšíme.“