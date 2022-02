Výhry nad Švédmi? Modré z neba s Demitrom a hokejové srdce

V základnej skupine dosiahli Švédi tri víťazstvá, skóre 9:2 a čakali na svojho štvrťfinálového súpera. Tým bolo Slovensko, ktoré si v play off poradilo po dramatickom priebehu s Nórskom.

"Je to neuveriteľné, hokejový orgazmus. Keď som dal ten gól, videl som celé Slovensko, svoju rodinu, všetkých fanúšikov," rozplýval sa po zápase.

Štvrtý gól dal Tomáš Kopecký. Útočníka Chicago Blackhawks posunul tréner Ján Filc pred zápasom zo štvrtého do elitného útoku s Demitrom a Mariánom Hossom. Kopecký sa odmenil životným gólom, keď po akcii Demitra a zakončení Hossu dorazil puk do bránky.

"Chlapci si ma doberali, že hrať s Demitrom a Hossom je to pre mňa ako modré z neba," dodal Kopecký narážajúc na televízny program, v ktorom sa plnili sny.

V nej hralo aj Slovensko, ktoré opäť doplatilo na pravidlá dohody Medzinárodnej hokejovej federácie s vedením NHL.

Zámorská profiliga mala pauzu len počas hlavného turnaja. V kvalifikácii si mohli obliecť reprezentačný dres iba hráči, ktorých kluby na niekoľko hodín uvoľnili. Niekde boli ústretoví viac, inde menej.

Tréner Filc od začiatku improvizoval so zostavou, no už po prehre 0:3 v prvom zápase proti Nemecku sa postupové šance (miestenku v hlavnom turnaji získal iba víťaz skupiny) dostali len do teoretickej roviny.