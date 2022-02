Česi vyzdvihli výkony Slovákov: Za málo peňazí veľa muziky

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti sa stredajším víťazstvom nad USA 3:2 po nájazdoch prebojovali druhýkrát v histórii do semifinále turnaja na ZOH.

Tréner Craig Ramsay to dokázal s mužstvom, ktorého väčšinu tvoria hráči zo slovenskej a českej súťaže. Všimli si to českí komentátori, ktorí sa pustili do porovnania pekinských výsledkov oboch výberov kedysi spoločného štátu.

Česká reprezentácia, ktorá má na výber mnoho hráčov z rovnakých líg, na rozdiel od Slovenska skončila už v boji o play off, keď podľahla 2:4 Švajčiarsku, pričom pre Helvétov to bola jediná výhra v Pekingu.