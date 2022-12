Najlepšiemu strelcovi Zvolena dodal impulz Ramsay. Jeho forma šla nahor

Slovenskí hokejisti prehrali všetky svoje stretnutia. Na turnaji nedokázali streliť v troch zápasoch ani jeden gól z presilovej hry. Aj ich celková efektivita bola veľmi nízka. Zo 120 striel strelili päť gólov, čo je iba štvorpercentná úspešnosť streľby.

Ani v defenzíve nepredviedli Slováci ideálne výkony. Zo 64 striel inkasovali 10 gólov. Tímu výrazne chýbal typický strelec, ktorý by dokázal streliť gól z väčšej vzdialenosti.

„Nemali sme hráčsku kvalitu. Tréner si to nemôže dovoliť povedať na plné ústa, ja áno. Aj by to bolo zlé, ak by to spravil.

Na turnaji sme našli viacero hráčov, ktorých by sme mohli vziať na MS do 3. alebo 4. formácie, ale ani jedného, ktorý by bol vhodný pre prvé dve päťky," zhodnotil otvorene hokejový expert Boris Valábik.

„Chýbal zakončovateľ alebo nejaká šťastná strela. Verím, že teraz to tam bude padať,“ uviedol obranca Martin Marinčin, na ktorého skúsenosti sa spolieha aj tréner Ramsay.