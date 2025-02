Trénera sklamali výkony v olympijskej kvalifikácii: Proti Rakúsku sme sa iba zúčastnili

"My sme sa na tomto zápase iba zúčastnili. To je asi všetko, čo môžem k nemu povedať. Pre mňa je to celé sklamanie. Prvý zápas sme ešte bojovali, druhý sme absolútne nezvládli a na treťom sme sa iba zúčastnili,“ zhodnotil tréner Miroslav Mosnár na Instagrame Slovenského zväzu ľadového hokeja.

„Prvá tretina nás stála celý zápas. Nenastavili sme sa správne v hlavách, respektíve nešli sme do zápasu s tým, že na to máme zvíťaziť. Myslím si, že to bolo aj vidieť. Poznačili nás aj prehry v prvých dvoch zápasoch na turnaji. Určite nás to všetky veľmi mrzí,“ povedala mladá útočníčka Lilien Beňáková.

Slovenské hokejistky sa dosiaľ len raz zúčastnili na zimných olympijských hrách. Bolo to v roku 2010 v kanadskom Vancouvri. Po troch prehrách a celkovým skóre 4:29 tam obsadili posledné ôsme miesto.