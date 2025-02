Zlý úvod zmaril nádeje Sloveniek. Po druhej prehre sa ich olympijský sen rozplynul

Miroslav Mosnár, hlavný tréner SR: "V prvej tretine sme si v podstate prehrali zápas, nemali sme dostatočný pohyb, vôbec sme to nezachytili. Prvý gól po buly a potom dva nastrelené puky, ťažko sa potom hralo. V tretej tretine sme sa priblížili k nášmu slabšiemu štandardu, ale v podstate súper dominoval v celom zápase. Je ťažko teraz motivovať tie hráčky. Ja si chcem ten zápas prejsť, nejak si to trošku rozanalyzovať a ráno budem múdrejší."

Lucia Halušková, útočníčka SR: "Myslím, že prvú tretinu sme sa na Nemky ťažko chytali. Hneď nám dali tri rýchle góly, potom sme mali šance aj my a vytvorili sme aj tlak. Ja si myslím, že tú tretiu tretinu sme boli aj lepšie, vytvorili sme si šance a strelili sme aj gól, ale nestačilo to. Nemky boli všeobecne lepšie a bolo to vidno. Hrajú vyššiu kategóriu a hrajú vonku, na univerzitách alebo v PWHL, nás môžu takéto zápasy len posúvať ďalej."