Slovenky narazili na výrazne väčšiu kvalitu. Boj o zimnú olympiádu zakončili krutou prehrou

Miroslav Mosnár, tréner SR: "My sme sa na tomto zápase iba zúčastnili. To je asi všetko, čo môžem k nemu povedať. Pre mňa je to celé sklamanie. Prvý zápas sme ešte bojovali, druhý sme absolútne nezvládli a na treťom sme sa zúčastnili."

Lilien Beňáková, útočníčka SR: "Myslím si, že prvá tretina nebola taká, ako sme chceli. Zlý štart nás potom stál celý zápas. Nenastavili sme sa, že by sme chceli vyhrať. Neboli sme pripravené hlavou a bolo to vidno. Prvý zápas s Maďarkami bol vyrovnaný, verili sme si v ňom na víťazstvo a prehra nás položila. Nemky boli favoritky, čo bolo cítiť. Tiež nás to poznačilo, že výsledok bol taký vysoký."