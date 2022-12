Zatúlané hokejky sa našli a bolo to vidno. Feneš chválil elitný útok

TRURO. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa v poslednom prípravnom zápase pred svetovým šampionátom v Kanade dočkali víťazstva.

"Nebolo to nič ľahké, Rakúšania boli veľmi húževnatý súper, dobre korčuľovali, napádali nás, hrali fyzicky. Som veľmi rád, že sme hrali ako tím. Máme celkom dobrý útok a z toho vyplynuli tie góly," uviedol Mešár.

"V prvej tretine bolo veľa chýb, pred druhou sme si niečo povedali, padli v nej dva rýchle góly a už sme to kontrolovali. Som rád, že sa moje hokejky konečne našli a že s nimi môžem začať turnaj," doplnil výber Montrealu Canadiens.

"Odohrali sme náš najlepší zápas v príprave. Veľmi nás to teší, lebo sme boli dominantní, presadili sme sa strelecky. Naša hra mala naozaj kvalitu.

Príprava bola náročná, ale v poslednom zápase môžeme byť s našou hrou spokojní. Filipovi Mešárovi a Servácovi Petrovskému prišli hokejky, ktoré sa niekde šesť dní túlali. Bolo to na ich hre vidieť, hrali výborne.

Rozhodujúci gól zaznamenal Dalibor Dvorský. V 27. minúte dostal puk za chrbát rakúskeho brankára, no ani po zápase nevedel, že on je strelcom gólu.

"Boli sme lepší od začiatku do konca. Túto výhru sme potrebovali. Je to stále iba príprava, musíme si tie dobré veci zobrať so sebou a zo zlých sa poučiť.

Neviem, či som dal gól ja, alebo Alex Čiernik. Alex to nahodil a možno sa to dotklo mojej korčule, nie som si istý. Päť gólov pozdvihlo sebavedomie, už sme ich potrebovali," dodal Dvorský v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.