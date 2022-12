Víťazná generálka pred MS, Šimon Nemec dosiahol až štyri asistencie

Prípravný zápas pred MS v hokeji do 20 rokov

TRURO. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov uspeli v záverečnom prípravnom zápase pred MS juniorov v Halifaxe a Monctone.

O pár sekúnd neskôr stál Honzek sám pred súperovou bránkou, dostal puk do šance, ale zblízka ho neusmernil do siete.

II. tretina:

Druhé dejstvo patrilo Slovákom. Do opätovného vedenia ich poslal Dvorský, ktorý bol dobre postavený pred bránkou a aj so šťastím sa od neho odrazila prihrávka Čiernika priamo do siete.

Následne hrali zverenci Ivana Feneša presilovku, ale nevytvorili si v nej gólovú príležitosť a po naskočení vylúčeného hráča mohli inkasovať. Scherzer v samostatnom nájazde namieril do žŕdky.