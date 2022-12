Kanada so šancou na jubilejný titul. Slovensko budú reprezentovať aj rozhodcovia

MONCTON/HALIFAX. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpia do majstrovstiev sveta (26. decembra - 5. januára) s cieľom potvrdiť silu súčasnej generácie a napraviť dojem z uplynulého šampionátu, na ktorom nepostúpili do štvrťfinále.

V pozícii najväčšieho favorita turnaja bude domáca Kanada, v jej zostave nechýba pravdepodobná jednotka draftu 2023 Connor Bedard a ani štvorka vlaňajšieho Shane Wright.

Slovenský tím chce potvrdiť svoje kvality aj s pomocou draftovej dvojky Šimona Nemca či útočníkov Serváca Petrovského, Filipa Mešára a Samuela Honzeka, ktorí zažívajú produktívne sezóny v zámorských ligách.