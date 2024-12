Kanada, Fínsko, či senzácia z Lotyšska? Kto čaká Slovákov vo štvrťfinále MS U20? (matematika)

Po jednej výhre v riadnom hracom čase so Švajčiarskom a jednej výhre v predĺžení s Kazachstanom zakončia Slováci základnú skupinu B so ziskom piatich bodov na treťom mieste bez ohľadu na ďalšie výsledky.

OTTAWA. Slovenskí hokejisti do 20 rokov už majú istý postup do štvrťfinále MS juniorov 2025 v kanadskej Ottawe.

Pozreli sme sa na možnosti, kto by mohol byť súperom zverencov Ivana Feneša vo štvrťfinále.

Proti Fínsku nastúpia zverenci Ivana Feneša v prípade, ak Fíni zdolajú Lotyšsko v riadnom hracom čase a súčasne Američania neporazia Kanadu po predĺžení.

Slováci by sa s Fínskom mohli stretnúť aj v prípade, ak si Fíni pripíšu s Lotyšskom len dva body. Vtedy však musí Kanada zdolať USA v riadnom hracom čase.

V takom prípade by vyhrala skupinu A Kanada so ziskom 10 bodov, USA a Fínsko by mali zhodne 7 bodov. V prospech škandinávskeho tímu hovorí vzájomný zápas, ktorý vyhrali 4:3 po predĺžení.

Druhú priečku v skupine v A-skupine môžu obsadiť aj Američania. K tomu je nutné, aby Lotyšsko porazilo Fínov, a súčasne aby USA podľahlo Kanade.

