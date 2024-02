O víťazovi muselo rozhodnúť až predĺženie. Slovensko zariskovalo a zdolalo Nemecko

/zdroj: JOJ Šport/

Craig Ramsay, tréner SR: "Bol to náročný zápas, mal dobré tempo. V predĺžení sme zariskovali a vyšlo to. Ja som len hráčom hovoril, aby vyhrali buly. Ak by to nevyšlo, Hlavaj bol pripravený vrátiť sa hneď do bránky. Som rád, že sa hráči nezľakli dobrého súpera, s ich výkonmi som spokojný."

Oliver Okuliar, strelec víťazného gólu: "Prvé dve tretiny sme boli lepší, v tretej nás Nemci prehrávali, dobre napádali. Ale dobre sme sa tým vysporiadali a v predĺžení sme rozhodli. Martin Faško Rudáš dobre zabojoval pred bránkou, ja som len dorazil puk do siete."