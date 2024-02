Vážení športoví priatelia a fanúšikovia Slovenskej reprezentácie, srdečne vás vítame pri sledovaní aj druhého medzinárodného prípravného stretnutia Slovensko – Nemecko. My vám zo stretnutia zo Zvolena prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Vo včerajšom meraní síl sme Nemcov nakoniec porazili 5:2, ale ešte v 45.minúte to za stavu 0:2 tak vôbec nevypadalo. Dovtedy sme naše šance jednu po druhej zahadzovali. Najmä Faško – Rudáš a Okuliar by o tom vedeli povedať svoje. Potom sme ale Tobiasa Ancicku v Nemeckej bráne prekonali, začali sme si viac veriť a nakoniec sme vyhrali pomerne jednoznačne. Teda aspoň čo sa týka výsledku, ale inak to bol veľmi dlho vyrovnaný duel.



Dnes predpokladáme v bránkach iných brankárov a možno sa dočkáme aj nejakých zmien v zostavách. Uvidíme teda, či to bude podobný, spočiatku opatrný hokej alebo naopak trochu viac otvorený, aký sa hral včera najmä v tretej tretine.