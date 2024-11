Fraška v Nemecku, Slováci vyhrali titul na deravom ľade. Som hrdý, hlási Ramsay

Ak by ale šlo organizačne všetko podľa poriadku, boli by sa radovali o hodinu a štvrť skôr. Zverenci Craiga Ramsayho si lepšie poradili s doslova deravým ľadom.

Verili v šťastný koniec, trojbodový, ktorý by znamenal víťazstvo v Nemeckom pohári. A cieľ môžu vyhodnotiť ako splnený.

LANDSHUT. Nemcov opísali ako najťažšieho súpera. Tréneri aj hráči vedeli, že proti domácim to bude kvalitná previerka.

Zápas sa začal, ako bolo v pláne. Úvodné buly hodili rozhodcovia o 18.00, no odohralo sa len 44 sekúnd. Po prvom hvizde povolali arbitri ľadárov, aby skontrolovali veľkú ryhu.

Kapitáni sa dohodli, že sa bude pokračovať v zápase, hoci už bolo takmer sedem hodín. Po prvej prestávke sa však situácia opakovala. V ploche bolo niekoľko nebezpečných dier a na nej vrstva vody, a preto nasledovalo ďalšie asi 15-minútové zdržanie.

"Bola to náročná situácia, keď sme začali zápas a potom sme museli sedieť v kabíne a tak dlho čakať. Chlapci to však zvládli výborne a bojovali, preto som na nich hrdý," povedal pre JOJ Šport kouč Craig Ramsay.

Aj hráči uznali, že čakanie im na nálade nepridalo.

"Tá dlhá pauza bola ťažká, ale hovorili sme si celý čas, že máme byť pripravení na to, že sa hrať bude a máme si na to nastaviť hlavy. Čo sa týka ľadu, dalo sa to aj očakávať, keďže sa tu hrá dosť veľa zápasov a vraj pred turnajom robili nový, takže už bol dosť opotrebovaný.

Stáva sa, hlavne sme radi, že sme to zvládli. Vyhrať nad Nemcami 6:2 u nich doma je paráda," vyjadril sa podľa TASR Martin Faško-Rudáš