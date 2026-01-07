V nominácii Slovenska na ZOH majú byť dvaja hráči z KHL. Obrancu potvrdil tréner

Do nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2026 sa dostal aj obranca Martin Gernát. Tréner Lokomotivu Jaroslavľ Bob Hartley potvrdil pre ruskú agentúru TASS, že jeho zverenec si zahrá na februárovom olympijskom turnaji v Miláne.
V nominácii Slovenska na ZOH 2026 má byť aj kapitán Severstaľu Čerepovec Adam Liška. O útočníkovi informoval portál legalbet.ru.
„Áno, bol nominovaný a pôjde na olympiádu,“ uviedol kanadský kouč na adresu Gernáta. Slovenský zadák tak bude chýbať Lokomotivu počas ZOH 2026, KHL nebude mať vtedy prestávku. „Neplánujeme priniesť za neho žiadnu náhradu.
Máme množstvo osvedčených obrancov a ďalší hráči napredujú v našom mládežníckom tíme. Tradičná sila Lokomotivu je vo výchove vlastných hráčov,“ citoval Hartleyho web sport-express.ru.
Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zverejní nomináciu na ZOH 2026 vo štvrtok 8. januára o 14.00 h. Mužský olympijský turnaj za účasti 12 tímov štartuje 11. februára. Zverenci trénera Vladimíra Országha sa predstavia v B-skupine, kde sa postupne stretnú s Fínmi, domácimi Talianmi a Švédmi.
Tridsaťdvaročný Gernát odohral za národný tím 72 zápasov a strelil v nich deväť gólov. Štartoval na dvoch majstrovstvách sveta, na ZOH 2022 v Pekingu získal so slovenskou reprezentáciou bronz. V prebiehajúcej sezóne KHL nastúpil v 43 stretnutiach, v ktorých nazbieral 25 bodov za deväť gólov a 16 asistencií.
Dvadsaťšesťročný Liška si v reprezentačnom A-tíme pripísal 55 štartov a 12 presných zásahov, predstavil sa na troch svetových šampionátoch. V tomto ročníku KHL odohral za Čerepovec 29 zápasov s bilanciou deväť gólov a 11 asistencií.