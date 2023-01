Slovákov delili od víťazstva štyri sekundy, na univerziáde majú iba teoretickú šancu

/zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Rastislav Paľov, tréner SR: "Na chlapcoch bolo cítiť, že zápas Kazachstan – USA (4:1) dopadol v náš neprospech. Ťažko sa koncentrovali a bolo to vidieť v prvej tretine. Chalani bojovali, ale ťažko sa hrá s vedomím, že ste prišli o šancu na postup.

Napriek tomu sme chceli vyhrať a boli sme k tomu blízko. V závere hrali Kórejci bez brankára a v takých momentoch sa musí prejaviť zodpovednosť za puk na hokejke. Tam sme to mali jednoducho vyhodiť do stredného pásma a nie skúšať hrať hokej do poslednej sekundy."

Lukáš Kuba, strelec troch gólov SR: "Hetrik určite teší, ale hlavne vstup do zápasu nám vôbec nevyšiel. Nenastúpili sme dobre a dostali sme dva góly. Od druhej tretiny sme ukázali, že vieme hrať hokej.

Mali sme veľa šancí, nastrelili sme nejaké tyčky a veľká škoda, že nám víťazstvo ušlo v posledných sekundách. Je to smutný koniec, ale celkovo budem na tento turnaj spomínať rád."